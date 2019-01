TMW - Juventus, il sogno è Mbappé. Dybala sacrificabile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus punta davvero Kylian Mbappé. Un'operazione ai limiti del fantacalcio, perché il cartellino del francese è incredibilmente costoso, con un ingaggio che andrebbe a posizionarsi al secondo posto dietro Cristiano Ronaldo, con un outlook positivo vista la sua giovanissima età. Ma sarebbe l'uomo copertina dopo l'eventuale addio del portoghese, classe 1985, che ha firmato un quadriennale ma potrebbe anche dire addio in anticipo, soprattutto in caso di vittoria della Champions.

SACRIFICATO DYBALA - In questo senso ci dovranno essere delle cessioni dolorose. Il primo nome è quello dell'argentino, valutato almeno 80 milioni di euro da parte della Juventus e che vorrebbe un ruolo più centrale nella gestione della rosa. In Spagna non c'è nessuno interessato, a meno che Griezmann non debba lasciare l'Atletico - nella rivoluzione colchonera che investirà Madrid - mentre il Bayern Monaco, alle prese con la sostituzione di Ribery e Robben può essere una carta.

E POI C'È L'INTER - Da monitorare attentamente quello che succederà con Giuseppe Marotta, perché Dybala potrebbe essere la sua scommessa per riportare i nerazzurri alla pari della Juventus. Dopo Higuain al Milan, i bianconeri potrebbero optare per rinforzare un'avversaria, per puntare un nuovo craque per i prossimi dieci anni.