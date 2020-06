tmw Juventus in partenza per Roma. I bianconeri diretti a Caselle su due pullman

Trasferimento a Caselle per la Juventus, che domani sfiderà il Napoli nella finale di Coppa Italia: come accaduto, ma col Milan, appena tre giorni fa, i bianconeri si sono divisi su due pullman per raggiungere l'aeroporto torinese, dove saliranno sul velivolo che li porterà a Roma, sede della gara. Come sempre, la seguiremo su TMW con la nostra diretta scritta, poi pagelle, interviste e approfondimenti sul primo trofeo che verrà assegnato in stagione.