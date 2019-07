TMW - Juventus, incontro con Lucci per il futuro di Perin e Cuadrado

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime da casa Juventus: questa mattina Alessandro Lucci è stato alla Continassa per discutere del futuro di alcuni suoi assistiti. Tra questi Mattia Perin: il portiere resta nel mirino del Benfica in Portogallo mentre la Fiorentina continua a valutare il profilo in uscita dalla Vecchia Signora. Non solo: c'è sul tavolo anche il domani di Juan Guillermo Cuadrado: a un anno dalla scadenza, il bivio sembra quello del rinnovo o del possibile addio. La Juventus e Sarri pensano al colombiano come protagonista da terzino destro in caso di addio possibile a Joao Cancelo ma, come detto, è tutto legato al contratto.