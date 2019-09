Fonte: Marco Conterio

Movimenti anche in casa Juventus in questa mattina dell'ultimo giorno di mercato. Mentre è stato proposto Mustafi in uscita dall'Arsenal, con i bianconeri freddi su questa opzione, è arrivato l'agente di Daniele Rugani a colloquio con Paratici a Milano. Difficile che il giocatore lasci la Continassa in queste ultime ore, il centrale è tornato a far parte della rosa di Sarri anche in virtù del ko di Chiellini anche se la situazione resta comunque in evoluzione.