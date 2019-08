© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Pellegrini in uscita dalla Juventus. Il club bianconero è convinto di lasciarlo andare via a titolo temporaneo, in una squadra capace di garantirgli maggiore minutaggio e, in questo senso, vanno avanti i rapporti per il trasferimento del laterale classe '99 a titolo temporaneo al Cagliari.

C'è già l'accordo tra le parti, col calciatore che si trasferirebbe in prestito secco. Sullo sfondo l'ipotesi SPAL, ma si tratta di una opzione possibile solo in caso di uscita di Mohamed Fares, calciatore per il quale (fino a questo momento) la SPAL ha rifiutato tutte le offerte pervenute.