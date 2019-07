TMW - Juventus, Luca Pellegrini potrebbe andare in prestito

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da oggi Luca Pellegrini è un nuovo giocatore della Juventus, arrivato nello scambio con Spinazzola che si è accasato alla Roma. L'esterno romano però potrebbe non restare a lungo in bianconero perché i dirigenti juventino starebbero pensando di mandarlo subito in prestito per farlo crescere con meno pressioni e con maggiore continuità. In questo senso, la Juve è alla ricerca di un altro esterno difensivo mancino che dunque possa fare coppia con Alex Sandro.