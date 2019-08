TMW - Juventus, Lucci a Torino per trattare il rinnovo di Cuadrado

Fonte: Marco Conterio

Non solo mercato in uscita, per la Juventus. Secondo le ultime raccolte da TMW infatti in queste ore è atteso a Torino Alessandro Lucci, agente fra gli altri dell'esterno bianconero Juan Cuadrado.

Il rappresentante del colombiano si incontrerà con la dirigenza juventina per portare avanti le trattative legate al rinnovo del contratto del giocatore attualmente in scadenza nel giugno del 2020.