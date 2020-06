tmw Juventus, lunedì la ripresa della Serie A da Bologna: tanti dubbi per Sarri

Il campionato della Juventus riprende dopo il passo falso in finale di Coppa Italia con il Napoli. Non è un bel momento per la formazione di Sarri, che in centottanta minuti tra Milan e Napoli non è mai andata a rete e si è palesata sulle gambe sulla lunga distanza. Nei prossimi giorni il gruppo dovrà ricompattarsi mentalmente per riprendere il cammino in Serie A, partendo dalla difficile trasferta di Bologna in programma lunedì.

Le assenze – A Demiral, Chiellini e Higuain, che stanno osservando un percorso di recupero personalizzato per rimettersi presto a disposizione, Sarri deve fare i conti con i nuovi stop di Khedira e Alex Sandro: per il tedesco stagione a rischio a causa di una lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra (maggiori accertamenti nei prossimi giorni), per il brasiliano circa un mese di stop a seguito di una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale.

Gli impegni di giugno – Archiviata la Coppa Italia, è tempo di campionato. Dopo la trasferta di Bologna, i bianconeri torneranno allo Stadium venerdì 26 contro il Lecce. Martedì, invece, sarà tempo di Genoa-Juve, a Marassi.

La probabile formazione anti Bologna – Sarri dovrà valutare la condizione del gruppo dopo il doppio impegno di Coppa Italia e soprattutto la delusione dell’Olimpico. Altamente probabile qualche cambio in favore di quei giocatori che finora hanno trovato meno spazio. Szczesny tornerà tra i pali, De Sciglio dovrà sostituire Alex Sandro. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Rabiot, mentre in avanti al momento le alternative sono poche.

Lunedì 22 giugno, ore 22.45 – Stadio Dall’Ara

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.