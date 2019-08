TMW - Juventus, Mandzukic ha trovato l'accordo con il Manchester United

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic è sempre più lontano dalla Juventus. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’attaccante bianconero ha trovato un accordo con il Manchester United per un contratto biennale con opzione per il terzo. La trattativa è slegata da quella Lukaku-Dybala ma sarebbe fondamentale per chiudere l’eventuale cerchio con i Red Devils.