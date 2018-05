TMW - Juventus, Marotta: "Riscatteremo Costa e Higuain resta con noi"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della lunga intervista rilasciata questa mattina, l'amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta, s'è così espresso sul futuro di Gonzalo Higuain: "Nessun giocatore è sul mercato se non per stessa richiesta del calciatore. Higuain ha fatto molto bene e siamo molto contenti, dovessero arrivare delle richieste non le prenderemmo in considerazione".