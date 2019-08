TMW - Juventus, Martusciello: "Higuain più abituato a fare l'attaccante"

Fonte: Dall'inviato Simone Lorini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il vice allenatore della Juventus Giovanni Martusciello è intervenuto in zona mista ai microfoni di TMW al termine della sfida vinta contro il Parma: “Credo che quella nel primo tempo sia la direzione che bisogna prendere. Oggi ha influito la prima partita di campionato sia l’avversaria che avevamo di fronte, che era molto forte sulle ripartenze veloci. In più c’era il grande caldo. Finché la squadra ha retto a livello tecnico e fisico si sono viste delle belle soluzioni, poi quando è venuta meno la lucidità sono venuti fuori degli errori che bisogna limitare”.

Perché Higuain e non Dybala? “Higuain è più abituato a fare l’attaccante, lo avevamo visto bene negli ultimi giorni e oggi si andava incontro a delle difficoltà per la prima di campionato e il gran caldo. Higuain è abituato a giocare in questa posizione. Se ci sarà spazio per Dybala? Sicuramente. Questa è una squadra di grandi campioni, gli spazi se li creeranno loro con i dovuti atteggiamenti. Le soluzioni a noi non mancano, bisogna solo cercare di fare meno errori”.

Sarri? “Era soddisfatto. Sicuramente era contento del primo tempo dove ha visto una squadra solida. C’è stata un po’ di sofferenza nel secondo tempo. Sarri è un perfezionista, difficilmente lo si trova felice al 100%”.

Cristiano Ronaldo? “Lui è il finalizzatore principe del campionato, è un giocatore straordinario, un campione. Sicuramente ne beneficiamo così come Pjanic che ha toccato tanti palloni. Siamo contenti di avere a disposizione questi campioni. La Juve è una squadra composta da tanti campioni, la disponibilità c’è e c’è solo da limitare gli errori”.