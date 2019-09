TMW - Juventus, Matuidi sul mercato: "Andare via? Lo dicevate voi...”

Fonte: Dall'inviato a Madrid, Ivan Cardia

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha commentato così ai microfoni dei media presenti in zona mista, tra i quali TMW, il pareggio di Madrid e le tante voci di mercato sul suo futuro: "Per me non è cambiato nulla. Lavoro ogni giorno per la squadra, sto bene con tutti i compagni e con la società. Ciò che conta è il campo".

Si è parlato tanto di lei in uscita quest'estate.

"Voi avete parlato... Io non ho mai parlato, io gioco a calcio. È questo quello che mi diverte, la Juventus è una grande squadra e mi dà tanta fiducia".

Che partita è stata contro l'Atletico?

"Abbiamo fatto una buona partita, costruendo tante occasioni da rete. C'è un piccolo problema legato ai calci piazzati, dobbiamo lavorarci tutti. Siamo ancora all'inizio e serve lavorare in allenamento per migliorare da questo punto di vista. Intanto prendiamoci quanto di buono abbiamo fatto".

Sul 2-2, Herrera si trovava proprio dalle sue parti.

"Ero vicino a lui, avrei dovuto fare qualcosa di più. Dobbiamo imparare tutti, anche io".

Il tema razzismo intanto continua a far discutere in Italia e non solo.

"È una cosa su cui non bisogna fermarsi, su cui il mondo del lavoro deve lavorare. Ormai c’è la tecnologia, bisogna vietare a chi fa i 'Buu' razzisti di entrare allo stadio perché sono cose che non devono succedere in una partita di calcio e penalizzano chi non ha colpe e viene soltanto per tifare la sua squadra, non è giusto”.