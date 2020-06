tmw Juventus-Milan, Cuadrado favorito per la fascia destra: le ultime sulla formazione

Maurizio Sarri cercherà conferme nelle prossime ore sugli uomini che hanno dato maggiori sensazioni positive in queste settimane di allenamento e che dovrebbero partire dal primo minuto contro il Milan, nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Buffon è il titolare di questa competizione: pochi dubbi in tal senso. In difesa, invece, i nodi maggiori sono relativi al terzino destro: Cuadrado è nettamente favorito su Danilo, anche se il colombiano nella gara d'andata aveva giocato da esterno alto e potrebbe essere una buona soluzione in alternativa a Douglas Costa, che difficilmente garantirà i novanta minuti. Bonucci e De Ligt giocheranno al centro della difesa, completerà la linea difensiva Alex Sandro sulla sinistra. A centrocampo, invece, la novità è rappresentata da Bentancur in regia, con Khedira e Matuidi. Mentre in avanti, oltre a Douglas Costa, sembra scontata la presenza di Cristiano Ronaldo e Dybala.