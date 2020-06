tmw Juventus-Milan, Pioli punta sul 4-2-3-1 per sfidare Sarri. Rebic passa unica punta

Si torna finalmente a giocare e ad inaugurare la ripresa in salsa italica ci sarà la Coppa Italia, in particolare Juventus-Milan (diretta scritta su TMW, poi dichiarazioni, pagelle e tutti gli approfondimenti), venerdì sera alle 21: per l'occasione il Milan ha ovviamente modificato il proprio programma di lavoro. Domani allenamento a Milanello al pomeriggio e poi partenza per Torino verso le 18. Non ci sarà la consueta conferenza stampa di Stefano Pioli, che sta preparando la sfida con le note assenze di Hernandez e Ibrahimovic: Rebic dovrebbe fare le veci dello svedese come unica punta, con Leao in panchina dunque. Alle spalle del croato Paquetà, Calhanoglu e Bonaventura, con Kessie-Bennacer a fare da schermo davanti alla difesa, comandata da Romagnoli, il quale sarà affiancato da Kjaer, mentre Conti e Calabria andranno sulle corsie. In porta Gigio Donnarumma.