tmw Juventus, Mulé verso la Lega Pro: il difensore andrà in prestito alla Juve Stabia

Avventura in prestito per Erasmo Mulé. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il difensore di proprietà della Juventus è pronto a scendere in Lega Pro. Il giocatore infatti sarà presto un nuovo calciatore della Juve Stabia per la prossima stagione.