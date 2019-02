Fonte: dall'inviato Edoardo Siddi

A margine dell’evento Gulp! Goal! Ciak! è intervenuto il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved, ecco quanto raccolto dal nostro inviato al museo bianconero: “Non è il momento di pensare alla Champions, perché abbiamo due partite di campionato da fare, soprattutto quella di domenica. Siamo molto concentrati e si lavora per quello. Ovviamente abbiamo preso in settimana gol che non siamo abituati a prendere, abbiamo lavorato su quello e la squadra è pronta. Problema Dybala? Restiamo nell’ambito della mostra di oggi, ci sono tutti i supereroi, ci teniamo i nostri giocatori e crediamo di avere una squadra molto forte. Su Dybala dico che ha segnato di meno ma ha giocato meglio e io sono molto contento. Sassuolo bivio importante? Non direi, è una partita da tre punti, che vogliamo vincere e tutto qua”.