TMW - Juventus, Nedved: "Sempre tosti, meglio giocare in casa la prima"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Pavel Nedved ha parlato del sorteggio che vede la Juventus affrontare il Real Madrid, direttamente da Nyon. "È normale affrontare quarti così difficili, il Real Madrid cercherà di vincere tutta la Champions League, possono concentrarsi solo su quello perché nella Liga sono terzi. Per noi è una difficoltà in più, dovremo cercare di gestire bene. Noi siamo consapevoli della nostra forza, sappiamo chi andremo ad affrontare. La Juventus sarà sempre tosta, anche in questa occasione con il Real, faremo di tutto per passare il turno. Sono più contento di giocare in casa la prima partita, perché abbiamo due squalificati, poi ce la giochiamo al Bernabeu".