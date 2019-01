Fonte: Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha chiuso il proprio mercato in entrata. Nonostante lo stop di Chiellini contro l'Atalanta, i bianconeri non sono preoccupati dai recenti infortuni in difesa e hanno deciso di restare così, senza nuovi innesti. Nessun nuovo tentativo per Bruno Alves dunque, che così resta a Parma almeno fino al termine della stagione.