tmw Juventus, nuovo prestito secco per Del Fabro: giocherà nell'ADO Den Haag

Dopo la stagione in Scozia, al Kilmarnock, la carriera del difensore classe '95 Dario Del Fabro proseguirà in Olanda. Definito il prestito del giocatore di Alghero all'Ado Den Haag, club olandese che milita in Eredivisie. L'operazione verrà ufficializzata già oggi.