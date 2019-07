© foto di Imago/Image Sport

Matthijs De Ligt e la Juventus, avanti a piccoli passi. Attesi in giornata nuovi contatti tra i bianconeri e l’Ajax per il difensore. Gli olandesi attendono una nuova offerta ufficiale e l’aspettativa è di 80 milioni di euro bonus inclusi. Overmars è in attesa delle mosse bianconere, la Juve forte dell’accordo con il giocatore continua a giocare la partita a scacchi. De Ligt Intanto non si sbilancia, perché non vuole lasciarsi male con l’Ajax e la trattativa deve ancora essere definita in ogni suo aspetto. E oggi può essere una giornata importante...