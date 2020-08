tmw Juventus, oggi riunione alla Continassa. E' il giorno di Bertelli: torna dopo il triennio Conte

Paolo Bertelli tornerà oggi ufficialmente alla Juventus. Dopo il triennio con Antonio Conte (tecnico che ha poi seguito anche in Nazionale e al Chelsea) Bertelli - che nell'ultima stagione ha affiancato Ranieri alla Sampdoria - sarà oggi alla Continassa per firmare un contratto biennale col club bianconero ed essere il nuovo capo dei preparatori atletici nello staff di Andrea Pirlo.

Le novità nella giornata odierna non si esauriranno qui, perché alla Continassa quest'oggi è atteso anche il nuovo allenatore: Pirlo sarà in sede per fare il punto sulla preparazione in vista della prossima stagione, ma anche per delineare le strategie di mercato insieme a Fabio Paratici. La priorità del club campione d'Italia è il centravanti, ma occhio anche alla situazione terzini in continua evoluzione.