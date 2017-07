TMW - Juventus, Paratici a Bergamo per seguire dal vivo Spinazzola

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A seguire la vittoria dell'Atalanta contro il Lille c'era anche Fabio Paratici, ds della Juventus. Il dirigente juventino ha seguito con particolare attenzione la prestazione di Leonardo Spinazzola, anche se l'Atalanta ha già fatto presente in più di un'occasione di non volersi privare in anticipo dell'esterno.