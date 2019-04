Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, continua il suo giro dei campi di Serie A per assistere dal vivo alle prestazioni dei giocatori che potrebbero interessare ai bianconeri in vista della prossima stagione. Oggi il dirigente bianconero è presente allo stadio Artemio Franchi, presumibilmente per seguire la prestazione di Federico Chiesa, pallino juventino che gioca come sempre titolarissimo nella sfida contro il Sassuolo.