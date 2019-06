TMW - Juventus, Paratici a Londra per cedere Cancelo al City: i dettagli

Fonte: Andrea Losapio

Missione londinese per Fabio Paratici per la cessione di Joao Cancelo al Manchester City. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la trattativa per il passaggio del portoghese alla corte di Pep Guardiola si basa su 50 milioni di euro per il cartellino e un quinquennale da 5 milioni per il calciatore fino al giugno 2024.