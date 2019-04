TMW - Juventus, Paratici: "Brave le Women, un abbraccio a Barzagli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha commentato in zona mista la vittoria dell’ottavo Scudetto consecutivo: “Adesso inizia il bello, ma noi lavoriamo tutto l'anno quotidianamente per dare supporto alla squadra e lavorare nello scouting e parlando con il mister, con Pavel, con il presidente, per capire cosa possa servire alla squadra e per costruire qualcosa per cui il club sia meglio di come era il giorno prima o l'anno prima. Poi oggi secondo me non è il giorno giusto per parlare di programmazione, ma è un giorno in cui bisogna celebrare questo scudetto che è l'ennesimo. Otto di fila sono qualcosa di fantastico, impensabile quando abbiamo iniziato vincendo il primo. La gente che fa sport e che compete per vincere sa quanta fatica si fa a vincere e quanta fatica si fa nel ripetersi, pensate quanta fatica si fa a vincerne otto di fila. Questo è il momento di festeggiare, essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e ringraziare tutta la gente che in questi otto anni ha lavorato con noi: i due tecnici che abbiamo avuto, i fantastici giocatori, lo staff, tutti quelli che hanno lavorato alla Juve. Oggi credo sia questa la cosa più importante. Facciamo anche i complimenti alle ragazze che nel nostro stesso giorno hanno vinto l'ottavo titolo consecutivo. Ripetersi anche per loro è stato difficile, sono state bravissime. Poi darei un grande abbraccio a Barzagli, credo sia l'ultima stagione, è stato un giocatore fantastico".