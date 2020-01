Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre allo scambio tra De Sciglio e Kurzawa, il cui esito finale è atteso per oggi, la Juventus analizza anche le possibilità di concretizzare lo scambio tra Paquetà e Bernardeschi: proseguono i contatti ma c'è sempre distanza, difficile da colmare, in particolare sul conguaglio che chiede la Juventus per dire sì. Capitolo Emre Can: l'operazione viaggia spedita: i club hanno una intesa su 25 milioni di euro compresi i bonus, ma i 6.5 milioni di stipendio del giocatore sono ancora uno scoglio, a cui i gialloneri stanno lavorando in queste ore.