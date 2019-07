TMW - Juventus, per l'Under 23 trattativa in corso per Franco Zuculini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Franco Zuculini per l'Under 23 della Juventus. Per il centrocampista argentino classe '90, reduce da un'avventura in Argentina con la casacca del Colón, si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo le avventure al Genoa, al Bologna e all'Hellas Verona. La trattativa è in una fase avanzata, col giocatore che andrebbe a militare nell'Under 23 di Fabio Pecchia.