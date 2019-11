TMW - Juventus, per la sinistra Gosens è il primo nome. Già per gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino sinistro sarà il ruolo della prossima estate in Serie A: la maggior parte delle big dovrebbe muoversi per rafforzare la corsia mancina della difesa con investimenti importanti e in questo momento il miglior interprete del ruolo in Italia è certamente Robin Gosens, diventato una vera e propria arma di distruzione sulla fascia grazie al sapiente lavoro di Gasperini all'Atalanta. Dopo il quarto gol stagionale e la grandissima prova in Champions League, le sirene per lui continuano a suonare.

IRROMPE LA JUVE - I bianconeri, spesso alle prese con la fragilità di De Sciglio, potrebbero fare l'investimento già a gennaio (o al più rimandarlo a giugno) se si rendessero conto di essere scoperti in quel ruolo con il solo Alex Sandro e il nome del tedesco classe 1994 è il primo della lista. Non solo per Paratici, che si è espresso anche pubblicamente sul giocatore, visto che anche diversi club tedeschi hanno già fatto suonare il cellulare di Percassi per chiedere informazioni sul numero 8 orobico, seguito anche dall'Inter da parecchio tempo: giocando già con il modulo caro a Conte, il suo inserimento in squadra sarebbe immediato e i numeri sul suo rendimento parlano chiaro. Da solo ha già segnato più di tutti gli esterni a disposizione dell'ex ct sommati.