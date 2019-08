TMW - Juventus, piccolo malore per Sarri. Ora le foto con i tifosi

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Federico De Luca

Una sindrome influenzale evidentemente sottovalutata ha fatto un brutto scherzo a Maurizio Sarri e alla Juventus: il tecnico bianconero è rimasto infatti sul pullman che ha portato la squadra a Villar Perosa una mezz'ora in più rispetto a quanto atteso. Affaticato, il tecnico si è concesso un po' di riposo prima di scendere e farsi immortalare coi tantissimi tifosi accorsi oggi nel comune del torinese per assistere all'amichevole tra Juve A e Juve B. Uno spavento inatteso, il secondo della giornata dopo il ko a Cristiano Ronaldo, che non sembra però aver avuto conseguenze. Il tecnico ha allontanato l'ipotesi di un rientro anticipato a Torino, oggi seguirà la sfida della sua Juventus a Villar Perosa.