tmw Juventus, più Dybala che Morata in attacco a Genova. C'è Rabiot in mediana

L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ritrova Álvaro Morata anche in campionato dopo l’esito positivo del ricorso sulla squalifica di due giornate rimediata post espulsione di Benevento. Lo spagnolo però va verso la panchina con la coppia titolare composta da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Senza Chiellini e Demiral ancora alle prese con i rispettivi infortuni, uomini contati in difesa: uno fra De Ligt e Danilo godrà però di un turno di riposo, l’altro affiancherà Bonucci al centro della retroguardia con Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni a proteggere la porta del rientrante Szczesny. In mezzo al campo possibile conferma dal primo minuto per McKennie con un ballottaggio aperto fra Rabiot, in vantaggio, e Bentancur per accompagnare lo statunitense. Torna dal primo minuto sull’esterno di sinistra Chiesa con Kulusevski, avanti su Ramsey, sul versante di destra.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione dei bianconeri domani a Marassi contro il Genoa:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.