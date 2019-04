Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato in zona mista al termine della vittoria ottenuta sul campo del Cagliari (0-2). Queste le dichiarazioni raccolte da TMW: "E' stata una partita difficile da preparare perché giocare in casa del Cagliari non è mai semplice. Il Cagliari è una squadra tosta, in un buon momento, ma abbiamo dimostrato grande serenità e serietà, sono 3 punti molto importanti per chiudere la lotta scudetto il prima possibile. Non ci siamo mai sentiti in grande difficoltà, abbiamo gestito bene la gara e meritato la vittoria, nonostante tante assenze. Dobbiamo fare i complimenti a tutti, anche alla società che ha costruito una squadra di 24/25 giocatori di altissima qualità. Oggi c'erano molti assenti ma non si è sentito, questa è una grande cosa per la Juve. Tecnicamente abbiamo giocato bene, sbagliando poco, ora vogliamo chiudere sabato con altri tre punti".