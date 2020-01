TMW - Juventus, Pjanic: "Qualche punizione in più? Lo spero..."

Fonte: dall'inviato Andrea Losapio

Ospite dell'evento organizzato oggi a Milano da Adidas, Miralem Pjanic ha parlato così della possibilità di battere più punizioni rispetto al passato recente: "Spero di sì, ieri ne abbiamo avuta una e uno pensa che le punizioni siano facili da segnare, non è così. È un aspetto su cui lavorare, serve mettersi in difficoltà negli allenamenti in modo da farlo diventare più semplice in partita, far andare la palla nel modo più veloce possibile sopra la barriera, che con il salto dei giocatori diventa un muro di due metri. Forte e preciso non è semplice ma è possibile, è solo questione di lavorarci, devo ancora migliorare qualcosa".

Il giocatore che più l'ha impressionato: "Dire Cristiano è semplice, uno che davvero mi ha impressionato è Totti. Sono arrivato un po' tardi a Roma, aveva 33 o 34 anni ma faceva davvero quello che voleva, mi spiace non essermelo goduto più a lungo. L'avversario? Iniesta".