Mattia De Sciglio ieri ha lasciato il campo dopo 15 minuti per un problema muscolare. Secondo quanto raccolto da TMW il terzino ha rimediato un problema alla coscia sinistra: il giocatore risponderà alla convocazione in Nazionale e molto probabilmente tornerà subito dopo a Torino per ulteriori accertamenti che danno una maggiore idea sui tempi di recupero.