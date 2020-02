vedi letture

tmw Juventus, Rabiot: "Possiamo migliorare ancora. Contro il Lione non sarà facile"

Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot ha commentato in zona mista il match vinto oggi contro il Brescia: “È importante il fatto che abbiamo vinto e portato a casa i tre punti, abbiamo segnato due gol e avuto altre occasioni, era importante portare a casa questo risultato anche se forse per quanto visto in campo possiamo ancora migliorare”.

Ti senti un titolare della Juventus?

“In questa squadra non ci sono titolari e riserve, anche per questo possiamo cambiare spesso. L’allenatore può contare su una buona squadra. È importante sentire la fiducia e poter giocare, io spero di dare sempre il massimo in campo. Sono felice di avere la possibilità di giocare di più e di dare una mano alla squadra”.

Preferisci il centrocampo a due o a tre?

“A Parigi giocavo in entrambi i modi con Verratti e Thiago Motta o con Matuidi. Per me non cambia molto giocare a destra o a sinistra”.

Il Lione?

“Sarà molto difficile perché loro giocano molto bene, l’atmosfera sarà complicata. Sarà una sfida intensa e combattuta perché loro sono una squadra piena di risorse”.