TMW - Juventus, Ramsey: "Differenze con la Premier? Serve tempo"

Fonte: Dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey ha commentato in zona mista il match vinto contro il Verona. Ecco quanto raccolto dall’inviato di TMW: “Sono molto felice di aver segnato il mio primo gol ed è stato ancora più importante portare a casa questi tre punti. Differenze tra Serie A e Premier League? Penso ci vorrà qualche partita per capirlo. Per adesso sono contento per oggi, è stato un bellissimo momento per me. La mia posizione preferita in campo? Quello in cui ho giocato oggi, come numero 8. Un centrocampista box to box”.