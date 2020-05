tmw Juventus, Ramsey e De Sciglio lasciano la Continassa dopo la seduta mattutina

Allenamento mattutino per Aaron Ramsey , il primo calciatore della Juventus ad arrivare alla Continassa anche stamane e immortalato dal nostro inviato all'uscita dal centro sportivo bianconero. Con lui anche Mattia De Sciglio , che ha effettuato la seduta individuale mattutina e a breve lascerà la Continassa per far ritorno a casa.

Ramsey