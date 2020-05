tmw Juventus, Ramsey il primo ad arrivare alla Continassa per la ripresa

È Aaron Ramsey il più ansioso di riprendere gli allenamenti in casa Juve: il gallese è stato infatti il primo dei giocatori della Juve a presentarsi alla Continassa per la riapertura del centro sportivo bianconero dopo il lockdown e l'interruzione degli allenamenti, alle 10.30 circa di stamattina. Segnali concreti di un certo ottimismo per la ripresa dell'attività fisica dunque, anche se l'ex Arsenal è l'unico giocatore presente al centro sportivo al momento. È di ieri sera invece la notizia del rientro in Italia di Cristiano Ronaldo, atterrato alle 22.30 circa a Caselle.