Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

Rifinitura in corso alla Continassa per la Juventus di Maurizio Sarri, che dopo l'allenamento partirà alla volta di Mosca, dove stasera presenterà la sfida alla Lokomotiv e domani sera la giocherà. Tutti a disposizione del tecnico in vista della Champions, grazie ai recuperi di Douglas Costa e Danilo dell'ultima settimana, con l'eccezione del lungodegente Chiellini e naturalmente degli esclusi dalla lista Mandzukic ed Emre Can. Da segnalare il lavoro specifico di Dybala e de Ligt, i quali sono rimasti all'interno della struttura.