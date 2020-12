tmw Juventus, rifinitura alla Continassa: torna Buffon. Out Chiellini e Demiral

Rifinitura in corso per la Juventus in vista della gara di domani in Champions League contro il Barcellona. Rientra Gigi Buffon, che si è allenato insieme agli altri portieri, mentre non sono presenti Giorgio Chiellini e Merih Demiral, ancora alle prese con i rispettivi infortuni muscolari.