tmw Juventus, rifinitura verso la Dinamo: tutti presenti tranne Buffon. Alle 14,30 parla Pirlo

vedi letture

Tutti in gruppo tranne Gianluigi Buffon. La Juventus lavora in vista della gara di domani contro la Dinamo Kiev e in questi momenti sta svolgendo l’allenamento di rifinitura. Il portiere, assente anche nelle ultime convocazioni in campionato, è l’unico ai box. Alle 14,30 prenderà la parola Andrea Pirlo in conferenza stampa.