TMW - Juventus, Rincon in uscita: oggi summit con il suo agente

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' andato in scena quest'oggi a Milano un incontro di circa un'ora tra Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, e Gabriele Giuffrida, procuratore di Tomas Rincon. Arrivato a gennaio, il centrocampista venezuelano è in uscita: sulle sue tracce, in Italia, Fiorentina, Atalanta e Bologna.