tmw Juventus, ritiro facoltativo al J Hotel per evitare eccessivi spostamenti

Bernardeschi ha già dichiarato di volerne approfittare, per "isolarsi" dalla propria famiglia e non metterla a rischio: la Juventus ha organizzato un "ritiro facoltativo" vista l'emergenza sanitaria che imperversa in Italia, ma non solo, quella legata al Coronavirus. L'obiettivo è evitare eccessivi spostamenti da parte degli atleti che non vogliono correre nessun tipo di rischio: da oggi dunque la struttura ricettiva del club, il J Hotel, è a disposizione di staff e squadra fino alla vigilia della gara contro il Lione, quando inizierà il ritiro vero e proprio, quello pre-partita.