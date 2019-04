Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

Il difensore della Juventus Daniele Rugani ha parlato in zona mista al termine del match vinto contro il Milan: “Non siamo partiti al meglio, è stato merito anche all'avversario - ha esordito -. Però può capitare in una partita del genere, contro una squadra forte, che ha qualità. Può succedere. Siamo stati bravi a mantenere la partita sui binari giusti, sapevamo che c'era tutto il secondo tempo per ribaltarla e siamo stati bravi a farlo. Il modo migliore di prepararci alla partita di Amsterdam? Assolutamente sì. Anche se l'obiettivo del campionato adesso è vicino, queste partite sono importanti per preparare proprio la Champions. Sicuramente vincere aiuta a vincere, sono segnali che danno morale e convinzione e penso che questa e la prossima, tutte quelle verranno, saranno molto importanti perché non si può staccare la spina e riattaccarla solo per la Champions"