TMW - Juventus, Sarri: "Emre Can gran bella notizia. Ringrazio Matuidi"

L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha analizzato la vittoria odierna contro la SPAL in zona mista. Questo quanto raccolto da TMW: "La squadra ci ha messo un po' a carburare, ma missione compiuta. Ottimo secondo tempo e nessuna occasione concessa agli avversari. Che la partita fosse difficile soprattutto all'inizio era scritto, per me era palese. Due anni fa affrontammo questa squadra a Napoli in un momento difficile per la SPAL, che venne a Napoli e fece una gara difensivamente straordinaria. Loro hanno fatto una buona partita la prima mezz'ora, noi un po' sotto ritmo, poi negli ultimi 15 minuti la sensazione che il gol fosse nell'aria ce l'avevo. E trovato il gol, con qualche spazio in più, abbiamo fatto bene e siamo diventati più fluidi e più spettacolari con i due attaccanti attivi e viva".

Assenza di terzini?

"Prima di tutto volevo ringraziare Matuidi, che non solo si è messo a disposizione, ma l'ha fatto anche bene. Mi sono piaciuti anche gli ingressi dalla panchina, bella applicazione e bella determinazione. Due potevano essere scontati, ma non lo era quello di Emre Can che veniva da una delusione feroce e poteva essere ancora sotto effetto di questa delusione. Invece ho avuto un'ottima risposta e per me è confortante perché, pur avendo fatto una scelta dolorosa, sono consapevole che in campionato per noi può essere importante".

Pjanic?

"Bene l'approccio per quanto riguarda la fase difensiva e l'attenzione, un po' meno bene la fluidità di gioco, ma dipendeva anche dagli avversari chiaramente. Pjanic sta facendo bene, il suo apporto a livello quantitativo è in crescita perché tocca sempre più palloni ed è importante per noi che sia in crescita anche l'apporto qualitativo, perché sta verticalizzando sempre di più".