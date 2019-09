TMW - Juventus, Sarri: "Non avrei voluto perdere Chiellini e Douglas Costa"

Fonte: Dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha commentato in zona mista il match pareggiato contro la Fiorentina: “Non abbiamo fatto una prestazione positiva, secondo me acuita dal fatto che abbiamo perso presto le possibilità di sostituzione. Abbiamo sofferto, la partita poteva essere sicuramente diversa. Abbiamo fatto una partita non al nostro livello dal punto di vista tecnico, nel secondo tempo anche dal punto di vista tattico. È stata buona però caratterialmente perché avevamo tutto da perdere. Douglas Costa? La sensazione è che non sia recuperabile per la prossima partita. Se mi avessero chiesto quali giocatori della rosa non avrei voluto perdere avrei risposto sicuramente Douglas Costa e Chiellini, chiaramente a parte Ronaldo. Contro l’Atletico servirà una Juve con una gamba diversa”.