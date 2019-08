TMW - Juventus, squadra arrivata a Villar Perosa per l'amichevole

La Juventus è arrivata a Villar Perosa: il collettivo bianconero è arrivato nel comune piemontese per la classica amichevole in famiglia, appuntamento fisso di ogni estate, in cui di fatto la squadra si "presenta" al pubblico amico. Senza Cristiano Ronaldo, fermato da un problema muscolare, che tuttavia non desta particolare preoccupazione. Di seguito l'arrivo del pullmann bianconero: