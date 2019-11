TMW - Juventus, Szczesny: "Vinto soffrendo. Ronaldo farà la differenza"

Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha così parlato al termine della partita vinta per 1-0 contro il Milan, dalla zona mista dell'Allianz Stadium: "Importante vincere, abbiamo sofferto contro una squadra giovane ma di grande qualità: alla fine l'abbiamo portata a casa".

Cos'è successo con Cristiano Ronaldo e cosa gli direte? "Credo sia normale che, quando un campione esce dal campo, si arrabbi. Sappiamo tutti la qualità e la personalità di Cristiano, siamo sicuri che dopo la sosta tornerà meglio fisicamente, perché ha avuto anche problemi in settimana, e farà la differenza. Non si è allenato al 100% nelle ultime settimane. Tornerà, come ha fatto sempre, per fare la differenza nella fase decisiva della stagione".