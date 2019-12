TMW - Juventus, tante proposte per Demiral. Ma Paratici non lo molla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono tantissimi club su Merih Demiral, difensore turco di prorpietà della Juventus. I bianconeri lo hanno acquistato nella scorsa estate per 15 milioni di euro, ma dalla Premier sono arrivate proposte superiori ai 30. In particolare il Leicester City e il Tottenham sarebbero pronte a portarlo in Inghilterra, ma la realtà è che Fabio Paratici non ha intenzione di ascoltarne le proposte.

LE ITALIANE - Oltre ai club d'Oltremanica anche il Milan ha chiesto informazioni sullo stopper, sentendosi rispondere picche. Pure l'Atalanta nelle scorse settimane ha prodotto un sondaggio, ma anche per loro la situazione è praticamente sbarrata. Non così per Rugani, che può lasciare la Juventus: qui, però, servono offerte diverse dal prestito.