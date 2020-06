tmw Juventus, terminato test allo Stadium. Sarri schiera anche alcuni Under23

Si è concluso pochi minuti fa il test in famiglia sostenuto dalla Juventus sul prato dell’Allianz Stadium. Ad una settimana esatta dal ritorno ufficiale in campo dei bianconeri Maurizio Sarri ha voluto provare qualche soluzione tattica, ma soprattutto acclimatare i proprio giocatori al silenzio che si respirerà nell’impianto con la ripresa a porte chiuse della stagione. Assente per infortunio Gonzalo Higuain e Giorgio Chiellini per un programma specifico di allenamento. Presenti, invece, alcuni elementi della formazione Under23.