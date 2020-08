tmw Juventus, torna Luca Pellegrini. Potrebbe restare in caso di cessione di De Sciglio

Luca Pellegrini torna al Juventus. Dopo una stagione in prestito al Cagliari, la sua seconda con la maglia rossoblù, il terzino sinistro classe '99 tornerà a Torino per un futuro tutto da delineare. Il club campione d'Italia sta valutando la possibilità di una permanenza, ma solo se uscirà Mattia De Sciglio. Se quest'ultimo si trasferirà altrove, allora per Pellegrini potrebbero aprirsi le porte di una permanenza: altrimenti per Pellegrini si tratterà una nuova cessione a titolo temporaneo.